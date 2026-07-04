Vojvodina počinje da se osmehuje; Vučić obišao radove: Bački Breg-Kljaićevo do juna 2028. FOTO/VIDEO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom obilaska radova kod Bezdana na izgradnji brze saobraćajnice "Osmeh Vojvodine" da bi deonica od Bačkog Brega do Kaljićeva, u dužini oko 34 kilometara trebalo da bude završena do juna 2028. godine.

Vučić je tokom obilaska radova na deonici od Bačkog Brega do Srpske Crnje istakao da će brza saobraćajnica "Osmeh Vojvodine" biti od životnog značaja za građane na severu Srbije. On je rekao da će brza saobraćajnica od Bačkog Brega do Srpske Crnje biti duga 185,5 kilometara, kao i da se radi projekat do Srbobrana i zatražio od izvođača, azerbejdžanske kompanije Azvirt, da završe brzu saobraćajnicu od Bačkog Brega do Kljajićeva do juna 2028. godine. "Do Vidovdana