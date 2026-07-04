Maroko prvi četvrtfinalista Mundijala, kraj za domaćina Kanadu

BBC News pre 5 sati

Reuters/Maria Lysaker Azedin Unahi sa dva gola doneo je plasman u četvrtfinale reprezentaciji Maroka

Pre četiri godine u Kataru, Maroko je bio mundijalsko čudo i došao je do polufinala, ali tim sa Severa Afrike i na ovogodišnjem Mundijalu potvrdio je da je jedna od najboljih reprezentacija sveta.

Posle nervoznog, grubog (čak šest žutih kartona u tom delu igre) i ne suviše kvalitetnog prvog poluvremena, afrička selekcija je u drugom deklasirala Kanadu (0:3) i postala prvi četvrtfinalista svetskog prvenstva.

Apsolutni heroj Marokanaca bio je Azedin Unahi, vezista španske Đirone, koji je u 50. minutu prvo lukavo šutirao sa ivice kaznenog prostora, a lopta je kroz šumu nogu igrača oba tima dospela u kanadski gol.

Unahi je 32 minuta kasnije pogodio još jednom, ovog puta iz šesnaesterca - na dodavanje Braima Dijaza u kontri sa desetak metara je pogodio precizno gornji levi ugao golmana Kanade.

Dijaz je asistirao i Sofijanu Rahimiju u osmom minutu sudijske nadoknade, koji je samo potvrdio prolaz Maroka u četvrtfinale.

Iako je Kanada formalno domaćin turnira, ovaj meč odigran je u Hjustonu, gradu američkoj državi Teksas, pa nije imao podršku navijača kao tokom grupne faze.

Kanađani su, uprkos ispadanju, ostvarili najbolji mundijalski rezultat prolaskom grupe, a onda i pobedom u šesnaestini finala nad Južnoafričkom Republikom.

Reuters/Troy Taormina Marokanski navijači imali su mnogo razloga da slave u Hjustonu...

REUTERS/Hannah Mckay ... kao i njihovi fudbaleri

Maroko će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika meča između Francuske i Paragvaja u Filadelfiji, koji je zakazan za 23 sata, ali izveštaji iz Amerike navode da bi utakmica mogla da bude odložena zbog vremenskih nepogoda u najvećem gradu Pensilvanije.

Francuska je i u grupnoj fazi igrala u tom gradu, u drugom kolu protiv Iraka, koji je savladala sa 3:0, ali je pauza između dva poluvremena trajala duže od dva sata zbog lošeg vremena.

Domaćini sanjaju istoriju, Paragvaj još jedno čudo

REUTERS/Kai Pfaffenbach

Ovo smo čekali, reći će mnogi ljubitelji fudbala kada na Svetskom prvenstvu u fudbalu preostane samo 16 najboljih koji se bore za Zlatnu boginju.

Na ovogodišnjem Mundijalu, to ponavljaju verovatno više nego dosad, pošto je prvi put učestvovalo 48 reprezentacija i grupna faza trajala je čak 17 dana, posle čega je samo 16 timova ispalo.

Sada se odvojilo žito od kukolja, iako je nekoliko autsajdera oduševilo neutralne navijače, poput Zelenortskih Ostrva, koji su u šesnaestini finala mučili branioca titule Argentinu do sredine drugog produžetka.

Sva tri domaćina turnira dogurali su do osmine finala, a tamo su, prema očekivanjima, i neke od najboljih selekcija sveta, poput Argentine i Brazila i evropskih sila Španije, Portugala, Francuske ili Engleske.

Bilo je i onih koji su se neočekivano okliznuli, poput Nemačke, koju je izbacio Paragvaj, ili Holandije koja je ispala od Maroka.

Francuska je verovatno najveći favorit za osvajanje titule prvaka sveta, a na putu u osmini finala joj stoji Paragvaj, jedna od četiri preostale južnoameričke selekcije.

Mogu li Paragvajci da pronađu lek za strašni napad Francuza koji predvode Kilijan Mbape (strelac šest golova na ovom Mundijalu), Majkl Olise i Usman Dembele?

Nije bilo mnogo onih koji su verovali da mogu i protiv Nemačke u šesnaestini finala, ali su napravili iznenađenje i izbacili Pancere posle penala, uz bravure dosad prilično nepoznatog golmana Orlanda Hila.

Evropljani imaju šta da izgube, a Paragvajci kao veliki autsajderi mogu samo da dobiju.

Još jedan domaćin, Amerika, sanja velike snove sa argentinskim trenerom Maurisiom Poketinom, koji je kod poslovično nezainteresovanih Amerikanaca probudio strast za fudbalom.

Njegov tim će imati veliku podršku u noći između ponedeljka i utorka (dva sata), kada izlazi na megdan Belgiji u Sijetlu, ali neće imati prvog napadača Falorina Baloguna, koji je dobio crveni karton protiv Bosne i Hercegovine u prethodnoj utakmici.

Belgijanci su u prvoj eliminacionoj rundi bili gotovo prežaljeni, imali su dva gola zaostatka protiv Senegala na manje od pet minuta do kraja meča.

Ali izveli su čudesan preokret, iako je utisak mnogih da su Senegalci gotovo sami sebe pobedili.

Ovo je verovatno poslednja prilika za belgijsku generaciju koju predvode Kevin Debrujne, Romelu Lukaku i Tibo Kurtoa da napravi nešto veliko, jer su sva trojica duboko u četvrtoj deceniji.

Reuters/David Gonzales Mnogi veruju da je selektor Maurisio Poketino najzaslužniji za dobru igru Amerike na turniru, a Belgija je nova prepreka na putu

Od svih domaćina, makar na papiru, najteži zadatak imaće Meksiko, koji do četvrtfinala mora da pokuša da stigne preko favorizovane Engleske.

Engleze predvodi sjajni napadač Bajerna Hari Kejn, koji je dosad postigao već pet golova na turniru, a želeće da tu brojku uveća u Meksiko Sitiju u noći između nedelje i ponedeljka (dva sata).

Neće mu biti lako - Meksiko je najbolji defanzivni tim Svetskog prvenstva, pošto ni u tri meča grupne faze, ni u prvom eliminacionom kolu protiv Ekvadora nije primio gol.

Uz ogromnu podršku domaće publike, Meksikanci žele da dođu do četvrtfinala i izjednače najbolji rezultat nacije na svetskim prvenstvima.

Pirinejski derbi kao poslastica, sudar sambe i Vikinga

Brazil se provukao u šesnaestini finala protiv upornih Japanaca, iako igrom nije oduševio, ali najtrofejnija selekcija u istoriji Mundijala sada će imati još teži zadatak.

U nedelju od 22 sata će na teren stadiona Njujork/Nju Džersi protiv zahuktale Norveške predvođene Erlingom Halandom, jednim od najboljih napadača sveta, ali i ovogodišnjeg Svetskog prvenstva.

Ima li iskusni brazilski selektor Karlo Anćeloti keca u rukavu kojim bi mogao da zaustavi norveški napad, jedan od najefikansijih na turniru?

Hoće li Nejmar dobiti priliku da zaigra i podseti na magiju koju je umeo da prospe na prethodnim prvenstvima?

I da li je Norveška konačno stasala za ozbiljniji rezultat na velikim takmičenjima?

Mnogo je pitanja, a odgovori će stići u nedelju oko ponoći.

Iako je to jedan od najaktraktivnijih duela osmine finala Mundijala, šou bi, makar prema očekivanjima, trebalo da ukradu Španci i Portugalci.

Derbi Pirinejskog poluostrva donosi okršaj dva ponajbolja vezna reda na Svetskom prvenstvu, a onaj koji bude bolji verovatno će doneti pobedu svojoj reprezentaciji.

U centru pažnje biče i Kristijano Ronaldo, kome bi to mogao da bude poslednji meč u reprezentativnoj karijeri, ukoliko Portugal izgubi.

Tokom turnira je bilo mnogo rasprava oko toga da li je 41-godišnja superzvezda oružje ili teg oko nogu ekipe selektora Roberta Martineza.

Mnogi ga kritikuju zbog sebičnosti, a Martineza zbog ronaldocentrične igre tima, za koji mnogi veruju da je bolji bez njega.

Ronaldo je uprkos svemu dosad postigao tri gola.

Isto toliko dao je Španiji u nezaboravnom duelu na Svetskom prvenstvu 2018, koji je završen rezultatom 3:3.

Ako bi tako nešto ponovio u meču koji počinje u ponedeljak u 21 sat, kritičari bi verovatno, makar na kratko, morali da zaćute.

EDUARDO LIMA/EPA/Shutterstock Kristijano Ronaldo postigao je tri gola na Mundijalu, ali trpi i brojne kritike

Možda i najmanje pažnje privlači duel Kolumbije i Švajcarske, koja je u šesnaestini finala pobedom protiv Gane probila led - posle čak 88 godina pobedila je u jednom eliminacionom mundijalskom meču.

Kolumbijci su ostavili odličan utisak dosad, primili su samo jedan gol u ubedljivoj pobedi protiv Uzbekistana (3:1), a pobedili su sve osim utakmice sa Portugalom u grupi (0:0).

Ima li još vatre u nogama Hamesa Rodrigeza, iskusne zvezde tima koji igra treći, verovatno i oproštajni Mundijal?

Hoće li prevagu odneti brzi, talentovani, kreativni i temeperamentni Kolumbijci, ili disciplinovana, taktički pedantna Švajcarska, koja je postala etalon za stabilnu evropsku reprezentaciju koja učestvuje na svim velikim takmičenjima, često prolazi grupe, ali uvek zastane na početku eliminacione faze?

REUTERS/Paul Childs Lionel Mesi postigao je sedmi gol na ovom Mundijalu, a ukupno 20 na svim svetskim prvenstvima

Istog dana (18 sati) na teren će i Argentina predvođena čudesnim Lionelom Mesijem, koji i sa 39 godina dominira na Svetskom prvenstvu, čiji je najbolji strelac sa sedam golova.

Argentinci imaju, smatraju mnogi ljubitelji fudbala, autoput do polufinala, gde bi mogla da ih sačeka Engleska ili Meksiko.

Ali, pre toga u osmini finala moraju da prođu Egipat predvođen Mohamedom Salahom, legendom engleskog Liverpula, na stadionu u Atlanti.

Ukoliko taj test polože, čeka ih bolji iz duela Švajcarske i Kolumbije.

Svi ponovo čekaju da Lionel Mesi oduševi planetu novim golovima i rekordima na njegovom šestom, verovatno i oproštajnom Mundijalu.

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(BBC News, 07.04.2026)