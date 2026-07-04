Počela višednevna sahrana ajatole Alija Hamneija u Iranu
Iranski vrhovni vođa ubijen je u američko-izraelskim napadima u februaru, a ceremnija sahrane biće organizovana u više iranskih gradova, ali i susednom Iraku.
Nekoliko dana žalosti i pogrebnih ceremonija povodom smrti ajatole Alija Hamneija započelo je u Iranu.
Hamnei je ubijen pre više od četiri meseca u napadima koje su izveli Amerika i Izrael.
Njegovo telo, dosad čuvano u teheranskoj džamiji Grand Mosala, biće sahranjeno u njegovom rodnom gradu Mašadu narednog četvrtka.
Očekuje se da će 'sahrani veka', kako je nazivaju iranske vlasti, prisustvovati između 12 i 20 miliona ljudi.
Ceremonija je upriličena pošto su Teheran i Vašington postigli krhki dogovor o primirju i potpisali preliminarni sporazum o okončanju sukoba, tokom kojeg je stradao i Hamnei.
Snimci pokazuju kako je kovčeg sa njegovim telom, na kojem su bile boje Irana, unesen u Grand Mosalu u petak.
Kada je kovčeg postavljen u taj poznati verski kompleks, iranski predsednik Masud Pezeškijan došao je da oda počast stradalom vrhovnom lideru.
To su uradili i Šehbaz Šarif, premijer Pakistana koji je posredovao u mirovnim pregovorima Amerike i Irana, bivši ruski predsednik Dmitri Medvedev i Amir Kan Mutaki, ministar spoljnih poslova Avganistana u vladi koju vode talibani.
Prisutni su bili i predstavnici Iraka, Jermenije, Turske i više zemalja Persijskog zaliva, poput Saudijske Arabije, Katara i Omana.
Zvanična ceremonija sahrane biće u subotu obavljena u Teheranu, a to će biti samo deo šestodnevnih počasti.
Hamneijevo telo biće tri dana u Grand Mosali, zajedno sa telima članova njegove porodice koji su takođe stradali u izraelsko-američkom napadu.
Kovčeg će biti izložen na uzdignutoj platformi, a predviđeno je da posetioci imaju 15 do 20 minuta da uđu i izađu iz objekta, kaže Hasan Hasanzade, komandant iranskih trupa Mohamed Rasulula.
Američki predsednik Donald Tramp u petak uveče je takođe potvrdio da se cele nedelje održava ceremonija, tvrdeći da Iran „umire od želje" da postigne dogovor o okončanju rata.
„Dali smo im slobodnu nedelju za sahranu, jer smo fini", rekao je okupljenima kod čuvenog spomenika Maunt Rašmor, gde je govorio povodom proslave 4. jula i 250 godina američke državnosti.
Iranske vlasti naredile su javnim i privatnim firmama u Teheranu da obustave rad od subote do ponedeljka, dok će saobraćaj privatnih vozila u tom periodu biti zabranjen u većem delu centra grada, prenosi Frans pres.
Vazdušni prostor iznad Teherana je delimično zatvoren od petka do ponedeljka.
U utorak će se ceremonija premestiti u Kom, mesto južno od Teherana, gde će viši šiitski velikodostojnici izvrpiti službu u Jamkaranu, jednom od najvažnijih religijskih mesta u Iranu.
Posle toga će telo biti preneseno u Najaf u Iraku u sredu, a zatim i u mesto Karbala u toj zemlji, da bi kasnije bilo vraćeno u Iran.
Ceremonije u Iraku su organizovana na zahtev iračkih grupa, saopštili su iz Teherana.
Neki analitičari smatraju da je to pokazatelj Hamneijevog uticaja širom šiitskog sveta, ali i iranskih veza i uticaja na Bliskom Istoku.
Iranski šef diplomatije Abas Aragči posetio je Bagdad kako bi koordinisao organizaciju ceremonije.
Za njega sahrana ima „simbolički značaj", kaže.
Hamnei će u četvrtak konačno biti sahranjen u Svetilištu Imam Reza u Mašhadu, gradu u kojem je rođen.
Ceremonije će se posle toga nastaviti širom zemlje još 40 dana, a komemorativni skupovi su planirani sve do prve godišnjice sahrane.
Hamneija je nasledio sin Modžtaba, koji nije viđen u javnosti od kada je postao vrhovni lider.
Pitanje koje se najčešće postavlje je da li će prisustvovati ceremoniji očeve sahrane.
Modžtaba Hamnei i komandanti oružanih snaga Irana doneće i objaviće odluku o tome, kazao je prošle nedelje Ali Akbar Purjamšidijan, sekretar organizacionog komiteta sahrane.
Još nije poznato ni ko će predvoditi molitvu na sahrani, a šiitska tradicija nalaže da ta uloga nosi religijski i politički značaj.
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(BBC News, 07.04.2026)