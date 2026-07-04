Aleksić, Parandilović i Ćuta u Nišu pozvali opoziciju na ujedinjenje

Beta pre 1 sat

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić ocenio je danas da je opština Medijana dokaz da se režim može pobediti i pod nepoštenim uslovima, i ponovo pozvao sve opozicione aktere na ujedinjenje.

"Ne treba da gajimo iluziju da ćemo uspeti da stvorimo fer i poštene izborne uslove u Srbiji, ali ovaj režim moramo pobediti i pod njihovim uslovima. Verujem da za to postoji velika spremnost i da je većina građana Srbije danas protiv ovog režima, što pokazuju i istraživanja", rekao je Aleksić na konferenciji za medije prilikom posete opštini Medijana u Nišu, a prenela stranka.

Prema njegovim rečima, jedna od ključnih stvari koja je u opštini Medijana urađena jeste detaljan uvid u celokupno poslovanje prethodne vlasti.

"Tokom mandata prethodne vlasti kroz korupciju je u Medijani za četiri godine nestalo oko milion evra, dok se na nivou Srbije taj iznos kretao između dve i tri milijarde evra. Zbog toga nema dovoljno novca za studente, zdravstvo, poljoprivredu, ekologiju i obrazovanje, jer novac građana troši mala, bahata elita koja je uzurpirala državu", izjavio je Aleksić.

Predsednik stranke Novo lice Srbije (NLS) Miloš Parandilović kazao je da mladi nakon završenog školovanja odlaze iz Srbije i dodao da opštine mogu da posluju kvalitetno ako nisu pod kontrolom Srpske napredne stranke (SNS).

"Ovo društvo se toliko izvitoperilo da Vučić oko sebe okuplja gomilu robova i pokušava da podeli državu kao žiletom. Danas smo ovde da pokažemo da jedna opština može da posluje kvalitetno, profesionalno i domaćinski ako nije pod kontrolom SNS", naveo je on.

Lider Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta ocenio je da su podele jedini način da Aleksandar Vučić ostane na vlasti, te da bi, kada one prestanu i kada se građani ujedine, ovaj režim bio okončan.

"Pozivam sve da se ujedinimo i da prestanemo sa podelama. Biće mnogo Medijana u Srbiji u narednim mesecima, ali to zavisi samo od nas. Svuda gde su se nameračili na našu vodu, zemlju i vazduh moramo da se organizujemo kroz pravnu borbu i borbu na terenu", poručio je on.

Domaćin današnje posete, kardiohirurg Dragan Milić, čija je nezavisna građanske grupa pod njegovim imenom na lokalnim izborima u junu 2024. izvojevala istorijsku pobedu u ⁠Medijani pretvorivši je u retko uporište opozicije, rekao je da to jedina slobodna opština u Srbiji.

Tu se pokazalo da je moguća pobeda ujedinjene opozicije "nad odnarođenim režimom" i da je opozicija na junskim izborima 2024. godine osvojila 22.000 glasova, dok je režim dobio 15.000 i to uz "brojne marifetluke, bez kojih ne bi osvojio ni toliki broj glasova".

"Svi treba da slede primer Medijane, koja i dve godine nakon izbora funkcioniše kao jedina slobodna teritorija u Srbiji. Ako mislite da je lako – nije" jer "suočavamo se sa brojnim ucenama, pretnjama i mobingom", rekao je Milić.

"Nismo se obrukali, niti smo izneverili poverenje stanovnika Medijane, a nećemo to ni učiniti", kazao je on i poručio: "Nastojimo da plamen slobode proširimo i na ostatak Niša. Naš jedini cilj je pobeda nad ovim režimom i danas imamo samo jedan izbor: ili Srbija, ili mafija".

(Beta, 04.07.2026)