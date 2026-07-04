ANEM: Milioni na medijskim konkursima za tek osnovane portale koji već krše kodeks

Beta pre 1 sat

Medijski izdavač Zaple Media Group ove godine na do sada završenim konkursima za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja dobio je ukupno 16,2 miliona dinara ili oko 138.000 evra, saopštila je danas Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM), navodeći da je to pokazala analiza koju je uradila.

Projekti ove kompanije podržani su u Užicu, Požegi, Vojvodini, Aranđelovcu, Majdanpeku, Aleksincu, Bajinoj Bašti i na konkursu Ministarstva informisanja i telekomunikacija za internet medije na kojem su dobili sufinansiranje za sedam projekata u iznosu od 4,9 miliona dinara.

Podržani su njihovi sajtovi Užice oglasna tabla, Drina info, Stara Pazova uživo, Srbija na istoku, Glas Aranđelovca, Snaga juga i Palanačke vesti, od kojih je većina u trenutku raspisivanja konkursa postojala tek par sedmica ili meseci.

Prema predlogu komisije u Staroj Pazovi, za ovu kompaniju predviđeno je još 2,4 miliona dinara, ali još nije doneto zvanično rešenje. Takođe, konkursi nisu završeni u još 17 lokalnih samouprava.

Kako je ANEM još naveo, firma Zaple Media Group registrovana je decembra prošle godine, a od 1. januara ove godine osnovala je ukupno 12 portala Snaga juga, "Nekad i sad", "Nekad i sad info", "Pre i posle info", "Pre-i-posle", Stara Pazova uživo, Nova Pazova uživo, Podunavlje uživo, Srbija na istoku, Palanačke vesti, Glas Aranđelovca i Lučani uživo.

Paralelno sa tim, firma je preuzela i dva već postojeća lokalna portala – Užice oglasna tabla i Drina info iz Bajine Bašte.

Već u prvim mesecima postojanja većine ovih medija Komisija za žalbe Saveta za štampu donela je u 11 slučajeva odluke da je u njihovim sadržajima prekršen Kodeks novinara i novinarki Srbije i to na portalima Užice oglasna tabla, Lučani uživo, Drina info, Palanačke vesti, Glas Aranđelovca, Stara Pazova uživo, Nova Pazova uživo, Srbija na istoku i Podunavlje uživo, saopštio je ANEM.

ANEM je takođe naveo da je vlasnica novosadske firme koja je izdavač ovih portala Milica Lainović, a direktor Gradimir Banković koji je ujedno i glavni i odgovorni urednik svih 14 medija.

ANEM je saopštio i da je Gradimir Banković, inače, poslednjih godinu i po dana u medijima gostovao je i analizirao društvenu i situaciju u državi kao predstavnik Centra za društvenu stabilnost, na čijem sajtu se vodio kao "saradnik", uz konstataciju da je "ova nevladina organizacija poznata kao organizator prošlogodišnjih kontramitinga, odnosno okupljanja kojima je prisustvovao i državni vrh".

Naveo je i da je Centar za društvenu stabilnost proizveo i nekoliko filmova u kojima su targetirani neistomišljenici vlasti, među kojima su "(De)blokada" i "Dosije NVO", emitovani na kablovskim i televizijama s nacionalnim frekvencijama kao i na društvenim mrežama.

Takođe da je početkom godine emitovan i uradak "Zlo doba 2" u kojem se targetira Veran Matić, predsednik Upravnog odbora ANEM i član Stalne radne grupe za bezbednost novinara, i to na televizijama Prva, B92, Informer, Dokumentarna TV - koja emituje svoj program iako nije registrovana kao medij niti ima dozvolu REM.

Banković je i vlasnik i direktor firme Elementum Media doo iz Novog Sada, registrovane za proizvodnju i emitovanje televizijskog programa, a istovremeno i zakonski zastupnik udruženja "Kogitatum centar" koje je 2021. godine dobilo sredstva od Ministarstva zaštite životne sredine na konkursu namenjenom civilnom sektoru, saopštio je ANEM.

(Beta, 04.07.2026)