Erdogan: Izrael ne sme da poremeti sporazum između SAD i Irana

Beta pre 29 minuta

Mirovni napori na Bliskom istoku ne mogu uspeti bez podrške regiona, a Izraelu se ne sme dozvoliti da poremeti postizanje sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana, upozorio je danas turski predsednik Redžep Tajip Erdogan, prenela je britanska agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu.

Govoreći zajedno sa pakistanskim premijerom Šehbazom Šarifom u Istanbulu, Erdogan je rekao da nijedno rešenje koje ne crpi snagu iz volje i doprinosa zemalja regiona, ne može biti održivo.

Turska, članica NATO i sused Irana, više puta je optužila Izrael da pokušava da potkopa memorandum o razumevanju između SAD i Irana postignut uz posredovanje Pakistana - osuđujući vojne operacije Izraela u Pojasu Gaze, Libanu i Siriji.

"Pažljivo pratimo pokušaje izraelske administracije da poremeti dogovor. Ne smemo dozvoliti da sadašnja izraelska vlada, opsednuta ratom, ponovo gurne naš region u miris baruta i krvoprolića", rekao je Erdogan.

On je dodao da Turska želi da produbi saradnju sa Pakistanom u oblastima energetike, saobraćaja, strateških minerala, informacionih tehnologija i odbrane, ciljajući na bilateralni obim trgovine od pet milijardi dolara (4,4 milijarde evra).

Zvaničnici obe zemlje učestvovali su i na poslovnom forumu u Istanbulu.

Turski ministar energetike Alparslan Bajraktar ​​izjavio je da kompanije iz njegove zemlje žele da doprinesu projektima u Pakistanu i podele svoje stručno znanje u energetskom sektoru, jer Pakistan trenutno prolazi kroz transformaciju elektroenergetske industrije.

(Beta, 04.07.2026)