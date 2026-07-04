Ogroman broj ljudi u Teheranu odaje poštu ubijenom ajatolahu Aliju Hamneiju

Beta pre 11 minuta

Stotine hiljada ljudi okupilo se danas u velikom teheranskom kompleksu, kako bi se oprostili od iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija, prvog dana državne sahrane osmišljene, kao demonstracija jedinstva i snage nakon rata koji su protiv Irana pokrenuli Izrael i Sjedinjene Američkih Države (SAD).

Četiri meseca posle smrti ajatolaha u izraelsko-američkim vazdušnim napadima krajem februara, njegov kovčeg, prekriven iranskom zastavom i sa njegovim crnim turbanom na vrhu, položen je u Velikoj Mosali, verskom i političkom mestu u Teheranu.

Većina ljudi, obučeni u crno, počela je da pristiže u zoru, čak i pre nego što je državna televizija najavila početak javne počasti, oko 6.00 prema lokalnom vremenu.

Mnogi prisutni mahali su crvenim šiitskim zastavama sa rečju "Mučenik". Viđeni su i crveni transparenti sa pozivom na "osvetu", prenela je američka agencija AP.

Iranske vlasti su ranije saopštile da očekuju između 15 i 20 miliona ljudi samo u Teheranu na sahrani, koja bi trebalo da traje šest dana.

Usred tekućih pregovora između SAD i Irana, nakon što su u junu potpisali okvirni dogovor o okončanju sukoba, iransko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je danas stanovništvo da masovno učestvuje u ceremonijama, kako bi "svetu pokazali veličinu Irana i slavu nacionalnog jedinstva i autoriteta".

Njegov sin, sada ajatolah, Modžtaba Hamnei, koji ga je nasledio početkom marta, još se nije pojavio u javnosti. Ranjen u napadima u kojima je poginuo njegov otac, vođa komunicira samo kroz izjave koje mu se pripisuju.

Kovčeg Alija Hamneija biće izložen do večeras u Velikoj Mosali, a u nedelju će biti pronet kroz centralne gradske ulice.

Zatim će putovati u nekoliko gradova u Iranu i Iraku pre sahrane u četvrtak u svetom gradu Mašhadu, na severoistoku Irana, rodnom mestu Alija Hamneija.

Pre nego što su građani počeli da dolaze, nekoliko visokih stranih iranskih zvaničnika odalo je poslednju počast u petak u Velikoj Mosali vrhovnom vođi.

Predstavnici Hezbolaha i Hamasa, libanskih i palestinskih oružanih islamističkih pokreta koje podržava Teheran, koji su došli povodom ove prilike, sastali su se danas sa ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem, javili su iranski državni mediji.

Da bi se smestili Iranci koji su došli iz cele zemlje, u velikom parku u glavnom gradu postavljeno je više od 400 šatora Crvenog polumeseca. Cisterne sa vodom su takođe raspoređene kako bi se pružila pomoć gomili na temperaturama većim od 35 stepeni Celzijusa.

Pored kovčega Alija Hamneija nalaze se i njegovi bližnji koji su poginuli sa njim prvog dana rata - jedna od njegovih ćerki, zet, snaha i unuka stara 14 meseci.

(Beta, 04.07.2026)