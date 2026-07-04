Patrijarh Porfirije u Bratuncu: Nećemo se odreći svoje vere, zato nas svet često progoni

Beta pre 38 minuta

Poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC), patrijarh Porfirije, rekao je danas u Bratuncu, u Republici Srpskoj u BIH, da je "srpskom narodu lična karta pravoslavna vera", ali da i u Jevanđelju piše da "onaj koji hoće da čuva veru svoju, svoje biće, a to znači Hrista, neće biti uvek rado prihvaćen svugde i na svakom mestu".

Informativna služba SPC je prenela da je on to rekao u besedi pred hiljadama vernika u porti bratunačkog Hrama Uspenja Presvete Bogorodice, povodom 34. godišnjice - od proleća 1992. godine do leta 1995. godine, ubijanja 3.267 Srba Srednjeg Podrinja i Birča tokom rata u BIH.

"Svet nas neće prihvatiti jer mi nećemo da se odreknemo Hrista", rekao je patrijarh i nastavio: "Nećemo da postanemo bilo šta drugo osim da svedočimo da smo pravoslavni hrišćani i da živimo hrišćanskim vrednostima, Jevanđeljem i vrednostima Jevanđelja".

"Zbog toga što nećemo da se odreknemo tih vrednosti, svet nas mrzi, svet nas odbacuje i svet nas često progoni, tj. oni koji se rado odriču sebe.., oni koji su čas ovo - čas ono, oni koji rado prodaju svoju veru budzašto, oni koji usvajaju zakone po kojima je bližnji neprijatelj a ne prijatelj i brat, oni – često nama tako izgleda – lakše prolaze i imaju uspeha ovde i sada", kazao je on.

Rekao je da "međutim, mi znamo da nismo stvoreni samo za ovaj svet, ali naravno ne bežimo od ovog sveta, ne preziremo ga.., pokazujemo to, pokazivali smo i pokazivaćemo kroz dar stvaralački, kroz izgrađivanje zajednice, kroz svest o tome da smo potrebni jedni drugima, kroz spoznaju da kao zajednica, kao braća i sestre, ma koliko bili različiti, samo u jedinstvu i u slozi jesmo i bićemo do kraja sveta i veka".

"Čak i onda kada nam se učini da smo sami, onda kada nam se učini da smo u bezizlazu, ako izdržimo i ako istrajemo po reči Gospodnjoj – mi ćemo zasigurno pobediti. Nećemo pobediti tako što ćemo prezirati druge i mrzeti druge, nego ćemo pobediti u istini, u pravdi, u ljubavi. Steći ćemo mir Božji, a onda ćemo moći da ga svedočimo i čitavom svetu", rekao je Porfirije.

Istakao je da takvo opredeljenje "jeste opredeljenje Svetog Save.., uzak i trnovit put. To opredeljenje podrazumeva žrtvu, odricanje od egoizma, samoljublja i konformizma. To je spremnost na žrtvu za svoje bližnje i za svoj narod, spremnosti da čuvamo ono što jesmo uvek i na svakom mestu i po svaku cenu".

Posle liturgije okupljeni su u litiji došli do bratunačkog groblja, gde su se pomolili, a parastos je služio patrijarh srpski g. Porfirije.

Prisustvovali su predsednik Republike Srpske Siniša Karan, izaslanica predsednika Srbije Adrijana Mesarović, savetnik za duhovna pitanja predsednika SAD Donalda Trampa pastor Mark Berns, predsednik Skupštine RS Nenad Stevandić, premijer Savo Minić i ministri, predsednik SNSD Milorad Dodik, predstavnici Vlade Srbije, načelnici opština Srednjeg Podrinja i Birča, ambasada Srbije i Ruske Federacije, rođaci ubijenih, nestalih i zarobljenih civila i boraca, kao i organizacija i udruženja boraca.

(Beta, 04.07.2026)