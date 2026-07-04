Skup podrške studentu Tanku: Krivica ne može biti kada odbiješ da ćutiš jer vidiš nepravdu

Beta pre 8 sati

Skup "Ne sme biti mira za vlast", koji su studenti u blokadi organizovali u znak podrške kolegi sa Elektrotehničkog fakulteta Andreju Tanku, prvostepeno osuđenom na uslovnu kaznu od šest meseci kućnog pritvora zbog navodnog ometanja službenog lica na jednom od protesta, održan je danas u Pančevu.

Tanko je optužen da je na protestu 13. avgusta 2025. godine "prskao policiju tečnošću nepoznatog porekla", za koju je odbrana tvrdila da je bila obična voda, dok su iz Ministarstva unutrašnjih poslova tvrdili da je u pitanju bila "tečnost intenzivnog mirisa".

Govornici na skupu održanom ispred Osnovnog suda u tom gradu, među kojima su bili sam Tanko, rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić i profesor Elektrotehničkog fakulteta Peđa Mihailović, poručili su da krivica "ne može biti kada odbiješ da ćutiš jer vidiš nepravdu", ali i da svi studenti imaju podršku akademske zajednice.

Skup je počeo ispred Policijske uprave u Pančevu, odakle su okupljeni studenti i građani, koji su pravili buku duvanjem u pištaljke i nosili transparente "Ne damo Andreja" i "Studenti pobeđuju", prošetali do Osnovnog suda u Pančevu (koji je Tanka prvostepeno osudio), gde su održani govori.

Obraćajući se pred više stotina prisutnih, student Andrej Tanko naveo je da krivica ne može biti kada tražiš pravdu, niti kada odlučiš da staneš uz svoje kolege, svoje sugrađane, svoj narod.

"Krivica ne može biti kada odbiješ da ćutiš jer vidiš nepravdu. Ako je to krivica, ako je to zločin, onda to mnogo više govori o sistemu u kojem živimo nego o samom krvcu. Ako prihvatimo da se tako frljamo s krivičnim delima, onda je samo pitanje kada će se dovesti u pitanje legitimitet neke presude za ubistvo, za zataškavanje, za korupciju. Ako krenemo tim putem, onda sve postaje relativno i sve postaje banalno", kazao je Tanko, preneo je portal N1.

Okupljenima je poručio da pred njima ne govori kao neko ko je izgubio na sudu, već kao osoba koja je lično videla "do kojih je daljina spreman da ide jedan sistem da bi zaštitio i propagirao sebe".

Naveo je i da studenti neće pobediti sami, već samo uz pomoć i podršku građana, odnosno ako svaki čovek koji je stajao uz njih izađe i uradi ono što zavisi od njega, ako svako ko je rekao da želi promene bude spreman da za njih preuzme odgovornost.

"Izbori su proces koji počinje mnogo pre nego što bude poznat njihov datum, a pokret je opšte narodni front koji predstavlja ujedinjenu i nepokolepbljivu nameru da se borimo protiv ćaci diktature i ćaci terorizma do konačne pobede", rekao je Tanko.

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić rekao je na skupu da će akademska zajednica i univerzitet stajati uz Andreja Tanka, ali i uz sve studente koji se nađu u sličnoj situaciji.

"Odavde želim još jednom da poručim: akademska zajednica i univerzitet stajaće uz Andreja, uz njegovu drugu porodicu i uz svakog studenta koji bude imao neprilike", rekao je Đokić, preneo je N1.

Student Andrej Tanko, prema njegovim rečima, zapamćen je po "mirnom i dostojanstvenom otporu ovom režimu" i predstavlja "oličenje studentskog protesta i simbol otpora", poručujući Tanku i njegovoj porodici u ime okupljenih da "nisu sami".

"Danas smo takođe ovde da kažemo Andreju i njegovoj porodici da ne pomisle da su ostali sami. Niko ne sme da ostane sam i zato smo se svi ovde okupili, da mu pružimo podršku. Zašto je on osuđen? Zato što je poprskao policajca vodom. Osuđen je da bi i on i njegove kolege bili zastrašeni i uplašeni", naveo je Đokić.

Profesor Elektrotehničkog fakulteta Peđa Mihailović okupljenima se obratio sa "dobar dan slobodni građani Srbije", navodeći da oni nisu slobodni zato što žive u slobodnoj zemlji, već zato što se bore za slobodu, kao i da je Tanko "svetao primer borbe za pravdu i slobodu".

Dodao je da građani 20 meseci, od pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, ne dozvoljavaju da se zaborave žrtve korupcije, kod istovremeno "vlast skriva odgovorne, a hapsi i prebija studente i građane".

"Nasilnike prvo podstiču, a zatim opravdavaju, štite i amnestiraju, bez stida. Istovremeno smo svedoci sprege između vrha policije i kriminala. Solidarnost, znanje i odlučnost pobediće pobediće pohlepu, mržnju i strah", ocenio je Mihailović, a preneo studentski sajt blokade.org.

Prema njegovim rečima, odgovornost ne snose samo oni koji nepravdu čine i nepravedno sude, već i oni koji svojim nečinjenjem dopuštaju da se nepravda čini.

Skup je održan i u beogradskoj opštini Rakovica u organizaciji zborova građana, nakon što je Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisao potragu za tri osobe dva meseca nakon što su pretukle lokalnog aktivistu iz Resnika, ubacile ga u automobil i odvezle u nepoznatom pravcu.

Taj skup održan je ispred policijske stanice, gde je nekoliko desetina okupljenih zatražilo ostavku načelnika te stanice.

Portal N1 prenosi da je posle završetka glavnog dela protesta počelo prikupljanje potpisa za smenu načelnika Policijske uprave Rakovica Milana Pekovića.

(Beta, 04.07.2026)