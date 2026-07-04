SRCE: Tramp na kampanju u SAD potrošio 450 miliona dolara, Vučić na ekonomske mere više od 600

Beta pre 1 sat

Stranka Srbija centar (SRCE) saopštila je danas da je zvanični komitet Donalda Trampa za kampanju u najmoćnijoj državi sveta potrošio oko 450 miliona dolara, na šta treba dodati i troškove spoljnih organizacija, dok predsednik Srbije Aleksandar Vučić u "maloj i osiromašenoj Srbiji troši stotine miliona evra u istu srhu".SRCE je u saopštenju navelo da najnoviji paket ekonomskih mera vredan više od 600 miliona evra, koji je najavio Vučić "služi isključivo za kupovinu podrške birača i to javnim novcem svih građana i poreskih obveznika".

"Međutim, kada se na to dodaju i ostali izdaci za predizbornu kampanju koje će Vučić i SNS imati u sledećem izbornom ciklusu, onda dolazimo do sume koja parira zvaničnim troškovima predsedničke kampanje u SAD", navodi se u saopštenju.

Stranka smatra da je posebno problematično to što američki kandidati troše privatan, a Vučić uglavnom javni novac.

"U SAD se kampanje finansiraju iz privatnih donacija, priloga građana i fondova. Nasuprot tome, Aleksandar Vučić bez ikakvog stida iz budžeta Srbije koristi novac svih građana da bi finansirao sopstveni politički opstanak i podmićivao birače", dodaje se u saopštenju.

Ocenili su da je Srbija ekonomski neuporediva sa SAD, jer one imaju više od 330 miliona stanovnika i ekonomiju vrednu desetine milijardi dolara.

"Činjenica da autokratski režim u Srbiji, koja ima jedva 6,5 miliona stanovnika i neuporedivo manji standard, troši ekvivalentan budžet za političku korupciju, dokazuje da je ova zemlja zarobljena u sistemu nezapamćene predizborne pljačke", ocenjeno je u saopštenju.

Tih 600 miliona evra iz budžeta, smatra stranka SRCE, predstavlja samo "legalizovani deo korupcije".

"Kada se na to dodaju stvarni, crni fondovi za kupovinu glasova na terenu, pritisci na zaposlene u javnom sektoru i finansiranje režimske medijske propagande, jasno je da će građani Srbije, po glavi stanovnika, plaćati najskuplju i najbeskrupulozniju političku kampanju na svetu. Zato Vučićeve mere nisu briga o narodu, već predizborni inženjering i bezumna zloupotreba državne kase koja će našu decu ostaviti u dugovima, a institucije u ruševinama", navodi se.

(Beta, 04.07.2026)