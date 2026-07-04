Tepić (SSP): Brnabić lažno optužila opoziciju za to što Srbija pet godina ne napreduje ka EU

Beta pre 25 minuta

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) i šefica poslaničke grupe u Skupštini Srbije Marinika Tepić saopštila je danas da je predsednica Skupštine Ana Brnabić lažno optužila proevropsku opoziciju za to što Srbija nije pet godina otvorila poglavlje u pretpristupnim pregovorima sa Evropskom unijom (EU).

"Žalila se Brnabić u Briselu na nas da opozicija koči evrointegracije Srbije i da nećemo da glasamo za njihove sakate zakone koje bi da prodaju kao reformske i evropske. Nije lepo da lažete", napisala je Tepić na društvenoj mreži Iks (X).

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je juče u Briselu na panel-diskusiji "Zamah reformi u Srbiji: Od posvećenosti do realizacije" da proevropska opozicija, nije glasala u Skupštini niti za jedan zakon koji se tiče EU ili reformi.

Tepić je povodom toga navela hronologiju otvaranja poglavlja u pregovorima o prijemu u EU od 2015. godine do 2021. godine i dodala da je poslednji otvoren Klaster četiri sa četiri poglavlja.

Za vlast je rekla da su to "kradljivci izbora i davitelji slobodnih medija da bi korupcija i kriminal braće Vučić preživeli. Zato nećete Srbiju u Evropi, jer onda ne biste više bili na slobodi. I zato Srbija može u Evropu samo bez vas", poručila je Tepić.

(Beta, 04.07.2026)

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