Ukrajina izvela veliki napad dronovima na Sankt Peterburg i Lenjingradsku oblast

Beta pre 58 minuta

Ukrajina je danas tokom noći u velikom napadu dronovima na Sankt Peterburg i okolnu Lenjingradsku oblast oštetila lokalnu luku i naftnu infrastrukturu, javlja agencija Rojters.

Guverner Sankt Peterburga Aleksandar Beglov saopštio je da je u napadu velikih razmera pogođen gradski naftni terminal.

Rekao je da nije bilo žrtava i da su posledice napada sanirane.

Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko rekao je da su dronovi pogodili baltičku luku za transport nafte, žitarica, uglja i tečni prirodni gas Visock, oko 170 kilometara severozapadno od Sankt Peterburga.

Drozdenko je rekao da su iznad Lenjingradske oblasti oborena 72 drona.

Guverner Pskovske oblasti, koja se nalazi južno od Sankt Peterburga, izjavio je da je u ukrajinskom napadu načinjena manja šteta.

Dodao je da je oštećena fabrika u gradu Velikije Luki i da je oboreno više od 30 dronova.

U objavi na društvenoj mreži Telegram, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski napisao je da je Ukrajina napala i Kronštat.

"Ukrajinske odbrambene snage su pogodile lučku naftnu infrastrukturu koja generiše prihode za ruski rat, a takođe su pogodile i Kronštat, važnu vojnu metu udaljenu više od 850 km od državne granice Ukrajine", napisao je Zelenski.

Ruski zvaničnici nisu naveli da je Kronštat danas bio napadnut.

Ukrajina je ove godine intenzivirala napade na rusku energetsku infrastrukturu, što je izazvalo nestašicu goriva u delovima Rusije.

(Beta, 04.07.2026)

Povezane vesti »

Ukrajina tokom noći izvela veliki napad dronovima na Sankt Peterburg i Lenjingradsku oblast

Ukrajina tokom noći izvela veliki napad dronovima na Sankt Peterburg i Lenjingradsku oblast

Insajder pre 1 sat
Ukrajina izvela veliki napad dronovima na Sankt Peterburg i Lenjingradsku oblast

Ukrajina izvela veliki napad dronovima na Sankt Peterburg i Lenjingradsku oblast

Serbian News Media pre 58 minuta
UKRAJINSKA KRIZA - Putin: Rusi zauzeli Konstantinovku; Ukrajina: Nije tačno, pod našom je kontrolom

UKRAJINSKA KRIZA - Putin: Rusi zauzeli Konstantinovku; Ukrajina: Nije tačno, pod našom je kontrolom

RTV pre 28 minuta
Ukrajina izvela veliki napad dronovima na Sankt Peterburg i Lenjingradsku oblast

Ukrajina izvela veliki napad dronovima na Sankt Peterburg i Lenjingradsku oblast

Pravo u centar pre 58 minuta
Ukrajina izvela veliki napad dronovima na Sankt Peterburg i Lenjingradsku oblast

Ukrajina izvela veliki napad dronovima na Sankt Peterburg i Lenjingradsku oblast

Radio sto plus pre 38 minuta
Zelenski objavio snimak napada na Sankt Peterburg, a Rusija zauzimanja Konstantinovke

Zelenski objavio snimak napada na Sankt Peterburg, a Rusija zauzimanja Konstantinovke

RTS pre 28 minuta
Bes u Moskvi: "Signal je jasan, završićemo sa tim"

Bes u Moskvi: "Signal je jasan, završićemo sa tim"

B92 pre 33 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

GuvernerUkrajinaRojters

Svet, najnovije vesti »

Nepregledne kolone ljudi na ispraćaju ajatolaha Hamneja, Modžtaba želi da prisustvuje očevoj sahrani

Nepregledne kolone ljudi na ispraćaju ajatolaha Hamneja, Modžtaba želi da prisustvuje očevoj sahrani

Sputnik pre 3 minuta
Oteta novinarka pronađena mrtva u Meksiku: Osmoro uhapšenih, među njima i četiri policajca

Oteta novinarka pronađena mrtva u Meksiku: Osmoro uhapšenih, među njima i četiri policajca

Newsmax Balkans pre 3 minuta
Teheran se oprašta od Alija Hamneija; Tramp: Nećemo bombardovati Iran dok traje sahrana

Teheran se oprašta od Alija Hamneija; Tramp: Nećemo bombardovati Iran dok traje sahrana

RTS pre 3 minuta
Mađar podnosi u parlamentu ustavni amandman za smenu predsednika Šuljoka

Mađar podnosi u parlamentu ustavni amandman za smenu predsednika Šuljoka

Insajder pre 33 minuta
Ukrajina tokom noći izvela veliki napad dronovima na Sankt Peterburg i Lenjingradsku oblast

Ukrajina tokom noći izvela veliki napad dronovima na Sankt Peterburg i Lenjingradsku oblast

Insajder pre 1 sat