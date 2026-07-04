Ukrajina izvela veliki napad dronovima na Sankt Peterburg i Lenjingradsku oblast

Beta pre 58 minuta

Ukrajina je danas tokom noći u velikom napadu dronovima na Sankt Peterburg i okolnu Lenjingradsku oblast oštetila lokalnu luku i naftnu infrastrukturu, javlja agencija Rojters.

Guverner Sankt Peterburga Aleksandar Beglov saopštio je da je u napadu velikih razmera pogođen gradski naftni terminal.

Rekao je da nije bilo žrtava i da su posledice napada sanirane.

Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko rekao je da su dronovi pogodili baltičku luku za transport nafte, žitarica, uglja i tečni prirodni gas Visock, oko 170 kilometara severozapadno od Sankt Peterburga.

Drozdenko je rekao da su iznad Lenjingradske oblasti oborena 72 drona.

Guverner Pskovske oblasti, koja se nalazi južno od Sankt Peterburga, izjavio je da je u ukrajinskom napadu načinjena manja šteta.

Dodao je da je oštećena fabrika u gradu Velikije Luki i da je oboreno više od 30 dronova.

U objavi na društvenoj mreži Telegram, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski napisao je da je Ukrajina napala i Kronštat.

"Ukrajinske odbrambene snage su pogodile lučku naftnu infrastrukturu koja generiše prihode za ruski rat, a takođe su pogodile i Kronštat, važnu vojnu metu udaljenu više od 850 km od državne granice Ukrajine", napisao je Zelenski.

Ruski zvaničnici nisu naveli da je Kronštat danas bio napadnut.

Ukrajina je ove godine intenzivirala napade na rusku energetsku infrastrukturu, što je izazvalo nestašicu goriva u delovima Rusije.

(Beta, 04.07.2026)