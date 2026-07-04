Evo ko je Stefan Cekić, pobednik Pinkovih zvezda: U braku je sa atraktivnom pevačicom, a tokom takmičenja su ga osporavali

Blic pre 58 minuta
Evo ko je Stefan Cekić, pobednik Pinkovih zvezda: U braku je sa atraktivnom pevačicom, a tokom takmičenja su ga osporavali

Desingerica, Stefanov mentor, verovao je u njegovu pobedu i bio je gotovo siguran da će njegov kandidat pobediti.

Cekić se suočio sa osporavanjima žirija, zbog čega je zamalo ispao iz takmičenja. Stefan Cekić dobio je najviše glasova publike i postao pobednik "Pinkovih zvezda". O njegovom životu ne zna se previše, a tokom takmičenja mu je najveća podrška bila supruga Jovana. Stefan se tokom takmičenja susreo sa osporavanjima kada je dobio dva negativna glasa od članova žirija zbog čega je malo falilo da napusti takmičenje. - Meni imponuje što te osporavaju, još jače, znači da
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