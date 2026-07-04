Evo šta je osvojio pobednik Pinkovih zvezda: Uručen mu ček i statua, a od iznosa će vam se zavrteti u glavi: "Nisam očekivao"

Blic pre 1 sat
Evo šta je osvojio pobednik Pinkovih zvezda: Uručen mu ček i statua, a od iznosa će vam se zavrteti u glavi: "Nisam očekivao"…

Desingerica je pre finala bio gotovo siguran da će Stefan pobediti U finale Pinkovih zvezda ušlo je 19 takmičara, među kojima je Stefan odneo pobedu.

Stefan Cekić osvojio je vrednu nagradu kao pobednik Pinkovih Zvezda 2026. Njemu su voditelji uručili statuu, kao i ček. Stefan je dobio ček od 30.000 evra kao i staklenu statuu. Na pitanje na šta će potrošiti nagradu, za "Blic" je uzbuđeno rekao: - Ništa nisam planirao nisam ni očekivao ovo, ne znam na šta ću potrošiti nagradu. - Ja bih ga savetovao da uloži u karijeru - rekao je Desingerica koji mu je bio mentor. Pred početak finala, Desingerica nam je rekao da je
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