"Od životnog je značaja za građane na severu Srbije" Vučić o brzoj saobraćajnici "Osmeh Vojvodine": Još dva koraka i rešeno je sve (video)

Vučić je obišao radove na deonici Bački Breg - Srpska Crnja kod Bezdana.

Izgradnja puta poboljšaće povezanost opština i regionalnih centara u Vojvodini. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je brza saobraćajnica "Osmeh Vojvodine" od životnog značaja za građane na severu Srbije. Vučić je na svom Instagramu objavio snimak obilaska radova na izgradnji saobraćajnice I B reda Bački Breg Srpska Crnja kod Bezdana. "Mnogo sam srećan. Ovo je strašno važno za sever Srbije, ne samo zbog linije koju povlačite na karti kada pogledate