Patrijarh Porfirije danas u Bratuncu služi svetu liturgiju i pomen stradalim Srbija

Blic pre 8 minuta
Patrijarh Porfirije danas u Bratuncu služi svetu liturgiju i pomen stradalim Srbija
Program u Bratuncu počeo je dočekom patrijarha ispred crkve i traje pod sloganom '"U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide" Na spisak stratišta u ovom regionu upisane su brojne lokacije gde su pre više od tri decenije ubijene hiljade nevinih Srba Patrijarh Porfirije služiće danas u Bratuncu svetu liturgiju i pomen Srbima postradalim pre trideset i četiri godine u Birču i Srednjem Podrinju, saopštila je Srpska pravoslavna crkva (SPC). - Liturgijom i pomenom će tako
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