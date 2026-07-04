Prvi intervju pobednika Pinkovih zvezda: Žena briše suze na bini i ljubi ga, Desingerica likuje što je porazio Zoricu Brunclik: "Osporavali su ga" (video)

U planu su letnji angažmani i razvoj karijere, sa pesmom prilagođenom njegovom stilu za nastupe po kafanama.

Stefanova supruga Jovana, koja je takođe pevačica, emotivno je doživela njegovu pobedu i suze radosnice prolila na bini. Stefan Cekić rekao je da nije očekivao pobedu u "Pinkovim zvezdama", kao i da mu je pored supruge i porodice, najveća podrška bio mentor Dragomir Despić Desingerica. On je govorio o prvim utiscima, a Desingerica je pucao od ponosa što je baš njegov kandidat osvojio prvo mesto. Desingerica je istakao da je u Stefana verovao od prvog trenutka. - Ja