Prvi intervju pobednika Pinkovih zvezda: Žena briše suze na bini i ljubi ga, Desingerica likuje što je porazio Zoricu Brunclik: "Osporavali su ga" (video)

Blic pre 51 minuta
Prvi intervju pobednika Pinkovih zvezda: Žena briše suze na bini i ljubi ga, Desingerica likuje što je porazio Zoricu…

U planu su letnji angažmani i razvoj karijere, sa pesmom prilagođenom njegovom stilu za nastupe po kafanama.

Stefanova supruga Jovana, koja je takođe pevačica, emotivno je doživela njegovu pobedu i suze radosnice prolila na bini. Stefan Cekić rekao je da nije očekivao pobedu u "Pinkovim zvezdama", kao i da mu je pored supruge i porodice, najveća podrška bio mentor Dragomir Despić Desingerica. On je govorio o prvim utiscima, a Desingerica je pucao od ponosa što je baš njegov kandidat osvojio prvo mesto. Desingerica je istakao da je u Stefana verovao od prvog trenutka. - Ja
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