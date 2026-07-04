"Putevi su nam kao piste!" Vučić o "Osmehu Vojvodine": Do Klajićeva do juna 2028! Treba nam jak investitor u Somboru, cilja da plate idu preko 1.000 evra

Vučić je istakao značaj investicija u putnu infrastrukturu i pozvao na dodatno finansiranje, posebno uz pomoć partnera iz Azerbejdžana Ukupna dužina saobraćajnice je 185,5 km, projektovana za brzinu od 100 km/h, a njena izgradnja će poboljšati kvalitet života i privući investitore u region Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi danas radove na izgradnji deonice brze saobraćajnice Ib reda, Bački Breg - Srpska Crnja, kod Bezdana. - Uradićemo Kljajićevo-Bački breg