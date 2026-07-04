Putin se umiljava Trampu: "Oni imaju dobru ličnu hemiju": Oglasila se i ruska ambasada, šef Kremlja hvali istorijsko savezništvo sa Amerikom

Putin i Lavrov su uputili čestitke Trampu povodom 250. godišnjice nezavisnosti SAD, izražavajući želju za konstruktivnim odnosima i mirnom koegzistencijom Putin ocenjuje da su Rusija i SAD imale važnu ulogu kao saveznici u dva svetska rata i da obe zemlje snose posebnu odgovornost za globalnu bezbednost Ruski predsednik Vladimir Putin i predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp imaju "odličnu ličnu hemiju", a između Rusije i SAD-a je potrebno da se