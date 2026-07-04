Švercovao robu od skoro 5 miliona! Uhapšen mladić (26) u Vranju: Policija mu zaplenila vozilo puno ilegalnih suplemenata

Blic pre 5 sati
Švercovao robu od skoro 5 miliona! Uhapšen mladić (26) u Vranju: Policija mu zaplenila vozilo puno ilegalnih suplemenata

U vozilu osumnjičenog pronađena je veća količina neregistrovanih suplemenata bez potrebne dokumentacije.

Vrednost zaplenjenih suplemenata procenjena je na oko 4.651.200 dinara. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave u Vranju i Odeljenjem tržišne inspekcije u Vranju, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, uhapsili su S. R. (1998) iz Prištine zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena
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