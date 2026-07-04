Vučić danas obilazi radove na izgradnji deonice Bački Breg - Srpska Crnja: "Osmeh Vojvodine" biće dug 185,5 kilometara, imaće 32 mosta

Deonica je duga 185,5 kilometara, projektovana za brzinu od 100 km/h i pokriva više od 11.000 hektara Na saobraćajnici će biti izgrađeno 11 petlji, 32 mosta, 34 nadvožnjaka, 12 propusta i tri kružne raskrsnice Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će u danas radove na izgradnji deonice brze saobraćajnice Ib reda, Bački Breg - Srpska Crnja, kod Bezdana, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Obilazak radova planiran je za 10