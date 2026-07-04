Vojvodina dobija novu saobraćajnicu: prva deonica biće gotova 2028.

Bloomberg Adria pre 26 minuta  |  Bloomberg Adria
Vojvodina dobija novu saobraćajnicu: prva deonica biće gotova 2028.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je u subotu kod Bezdana radove na izgradnji deonice brze saobraćajnice "Osmeh Vojvodine" od Bačkog Brega do Srpske Crnje koja od granice sa Mađarskom do granice sa Rumunijom treba da poveže Bačku i Banat i omogući bolje povezivanje sa panervopskim koridorima.

Vučić je izrazio očekivanje da će prvi delovi ovog puta biti završeni do juna 2028. godine. Deonicu će graditi azerbejdžanska kompanija Azvirt sa kojom je u martu potpisan okvirni komercijalni Ugovor za pet deonica u dužini od 94,2 kilometra od Bačkog Brega, preko Sombora, Kljajićeva, Sivca, Crvenke, Kule, Vrbasa do Srbobrana. Prilikom potpisivanja ugovora, Vučić je u martu rekao da će izgradnja cele deonice koštati 240 miliona evra. On je naveo tada da je
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