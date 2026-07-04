Dvojica muškarca iz Rume uhapšena zbog teškog ubistva u Staroj Pazovi

Danas pre 2 sata  |  Beta
Dvojica muškarca iz Rume uhapšena zbog teškog ubistva u Staroj Pazovi

P.J. (1982) i P.J. (2007) iz Rume uhapšeni su zbog sumnje da su počinili teško ubistvo Aleksandra Lazića (1986) iz Stare Pazove, saopštilo je ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Nakon prijavi o nestalom licu, policija je operativnim radom utvrdila da su osumnjičeni u prvoj polovini aprila oštećenog fizički zlostavljali u iznajmljenom stanu u Rumi, nakon čega je on podlegao povredama. Sumnja se da su dvojica uhapšenih nakon toga telo žrtve prebacili u porodičnu kuću koju povremeno koriste, a nakon par dana, kako bi prikrili ovo krivično delo, zakopali njegovo telo u dvorištu. Policija je danas sa tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj
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