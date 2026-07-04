Egipat u osmini finala posle drame u penal seriji i autogola koji je ušao u almanahe Mundijala

Fudbalska reprezentacija Egipta plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva pobedom nad Australijom posle penal serije.

U ukupnom skoru je bilo 5:3 (1:1, 1:1, 4:2) za veliko slavlje Mohameda Salaha i saigrača. Egipat je poveo u ranoj fazi meča. Dugo su Afrikanci „postizali“ gol nakon prekida u 13. minutu. Posle ubacivanja lopte u srce kaznenog prostora najsnalažljiviji je bio Emam Ašur i glavom savladao golmana „ozija“ Patrika Biča. Izabranici Hosama Hasana su bili bolji rival u prvom poluvremenu, mada se Australija probudila u drugom delu posle pauze za osveženje. „Faraoni“ su