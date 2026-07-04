Mundijal (24. dan): Dobili smo prvi četvrfinalni par, jedan od domaćina eliminisan

Danas pre 1 dan  |  V. R.
Mundijal (24. dan): Dobili smo prvi četvrfinalni par, jedan od domaćina eliminisan

Polako ulazimo u završnicu Mundijala, a od subote počinju mečevi osmine finala.

Kanada – Maroko 0:3 (Hjuston) Kanada je bila bolja u rpvom delu, ali on je završen bez golova. U nastavku je Maroko bio bolji, možda ne za tri gola, ali iskoristili su svoje šanse i slavili sa 3:0 i postali prvi tim koji je prošao u četvrtfinale Mundijala. Paragvaj – Francuska 0:1 (23.00 Filadelfija) „Trikolori“ su definitivno opravdali ulogu jednog od glavnih favorita za osvajanje Mundijala, ali nisu briljirali na ovom susretu. Mučenje Francuza na ovom duelu je
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