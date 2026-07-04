Novak Đoković posle pobede na Vimbldonu izazvao Rodžera Federera: Predložiću taj meč…

Danas pre 8 sati  |  N. R.
Novak Đoković posle pobede na Vimbldonu izazvao Rodžera Federera: Predložiću taj meč…

Novak Đoković se plasirao u osminu finala Vimbldona trijumfom nad Francuzom Arturom Rinderknešom.

Novak je slavio u četiri seta u vrlo kvalitetnom i neizvesnom duelu. – Malo veštine, malo sreće. Dao sam maksimum u taj-brejku, morao sam da budem dobar na servisu. U većini mečeva sam se mučio sa servisom, Rinderkneš je visok, ima vrhunski početni udarac. Prvi put smo sada igrali međusobno. Bilo je zahtevno, on je već top igrač. Dobio je Zvereva prošle godine, baš je bio bizu. Drago mi je da sam ovo prebrodio. Srećan sam što sam pronašao način da dođem do pobede –
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