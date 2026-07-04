Ozbiljan udarac: Monako ne može da učestvuje u prvenstvu i Kupu Francuske

Danas pre 3 sata  |  Beta
Ozbiljan udarac: Monako ne može da učestvuje u prvenstvu i Kupu Francuske

Šampion Francuske u košarci Monako neće učestvovati u domaćim takmičenjima u sezoni 2026/27, pošto nije dostavio dovoljne finansijske garancije, saopštila je Francuska košarkaška liga (LNB).

Monako je prošlog meseca osvojio treću šampionsku titulu u poslednje četiri sezone, pošto je u majstorici finalne serije savladao Pariz i kompletirao osvajanje svih domaćih trofeja. Međutim, klub se suočava sa ozbiljnim finansijskim problemima, a prema navodima francuskih medija ima velika dugovanja. Zbog toga nije uspeo da Nacionalnoj direkciji za kontrolu i upravljanje klubovima (DNCCG), telu zaduženom za finansijski nadzor, dostavi dovoljne garancije za budžet u
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