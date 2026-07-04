Raspored Mundijala (24. dan): Mbape nastavlja trku za Mesijem, domaćin na teškom zadatku

Polako ulazimo u završnicu Mundijala, a od subote počinju mečevi osmine finala.

Kanada – Maroko (19.00 Hjuston) Ovo je duel u kojem selekcija Maroka ima ulogu favorita iz više razloga. Afrički tim je prikazao bolju igru u dosadašnjem toku turnira, u prethodnoj rundi su izbacili Holandiju, a ostali su neporaženi i u uvodnom meču turnira protiv Brazila, dok su sigurno savladali Haiti i Škotsku. Na papiru imaju i bolji tim u odnosu na Kanadu, a ono što je još važnije je da imaju više iskustva u završnoj fazi Mundijala, jer su na prošlom Svetskom