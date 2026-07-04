Raspored Mundijala (24. dan): Mbape nastavlja trku za Mesijem, domaćin na teškom zadatku

Danas pre 3 sata  |  V. R.
Raspored Mundijala (24. dan): Mbape nastavlja trku za Mesijem, domaćin na teškom zadatku

Polako ulazimo u završnicu Mundijala, a od subote počinju mečevi osmine finala.

Kanada – Maroko (19.00 Hjuston) Ovo je duel u kojem selekcija Maroka ima ulogu favorita iz više razloga. Afrički tim je prikazao bolju igru u dosadašnjem toku turnira, u prethodnoj rundi su izbacili Holandiju, a ostali su neporaženi i u uvodnom meču turnira protiv Brazila, dok su sigurno savladali Haiti i Škotsku. Na papiru imaju i bolji tim u odnosu na Kanadu, a ono što je još važnije je da imaju više iskustva u završnoj fazi Mundijala, jer su na prošlom Svetskom
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Nikola je čudo: "Srbija ovakvog igrača nije imala 20 godina"

Nikola je čudo: "Srbija ovakvog igrača nije imala 20 godina"

B92 pre 54 minuta
Kadeti Srbije na korak od finala Svetskog prvenstva - protivnik domaćin Turska (RTS 3, 20.00)

Kadeti Srbije na korak od finala Svetskog prvenstva - protivnik domaćin Turska (RTS 3, 20.00)

RTS pre 2 sata
Kanada i Maroko otvaraju osminu finala Svetskog prvenstva (RTS 1, 19.00)

Kanada i Maroko otvaraju osminu finala Svetskog prvenstva (RTS 1, 19.00)

RTS pre 1 sat
Francuska nastavlja put ka "boginji", sledeća prepreka je Paragvaj (RTS 1, 23.00)

Francuska nastavlja put ka "boginji", sledeća prepreka je Paragvaj (RTS 1, 23.00)

RTS pre 2 sata
Kakav otac takav sin: Kutlaj "izrešetao" Francuze i zakazao meč sa Srbijom VIDEO

Kakav otac takav sin: Kutlaj "izrešetao" Francuze i zakazao meč sa Srbijom VIDEO

B92 pre 2 sata
Emotivne reči igrača BiH koji je jedva zaigrao na Mundijalu: "Pre samo nekoliko nedelja... Vredelo je"

Emotivne reči igrača BiH koji je jedva zaigrao na Mundijalu: "Pre samo nekoliko nedelja... Vredelo je"

Telegraf pre 3 sata
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Kanada - Maroko u 1/8 finala Svetskog prvenstva

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Kanada - Maroko u 1/8 finala Svetskog prvenstva

Telegraf pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BrazilHolandijaMarokoKanadaŠkotskaHaiti

Sport, najnovije vesti »

Alarm u Zvezdi: Lako bi bilo da je samo do motiva

Alarm u Zvezdi: Lako bi bilo da je samo do motiva

Sport klub pre 1 sat
Kanada - Fudbal druge šanse

Kanada - Fudbal druge šanse

Sportske.net pre 59 minuta
Nikola Kusturica i ponuda koja se ne odbija - Bio bi među plaćenijima u Evroligi!

Nikola Kusturica i ponuda koja se ne odbija - Bio bi među plaćenijima u Evroligi!

Sportske.net pre 39 minuta
FIFA stavila tačku na dramu: Objavljen dokaz o poništenom golu Hrvatske!

FIFA stavila tačku na dramu: Objavljen dokaz o poništenom golu Hrvatske!

Hot sport pre 30 minuta
Novi klub, nova priča: Popović iz Zvezde stigao u Olimpijakos!

Novi klub, nova priča: Popović iz Zvezde stigao u Olimpijakos!

Hot sport pre 4 minuta