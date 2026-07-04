Sjedinjene Američke Države danas obeležavaju 250 godina od proglašenja nezavisnosti

Danas pre 55 minuta  |  Beta
Sjedinjene Američke Države danas obeležavaju 250 godina od proglašenja nezavisnosti
Sjedinjene Američke Države danas obeležavaju 250 godina od potpisivanja Deklaracije o nezavisnosti, kojom su bivše britanske kolonije udružile u novu državu i proglasile samostalnost od britanske krune. ritanske kolonije u Severnoj Americi su 4. jula 1776, dok je Američki rat za nezavisnost bio u toku, potpisivanjem Deklaracije o nezavisnosti prekinule političke veze sa Velikom Britanijom i formirale sopstvenu naciju. Nacrt Deklaracije koji je usvojio Kongres, tada
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