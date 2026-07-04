Strateška ruska rafinerija obustavlja rad posle napada ukrajinskog drona

Rafinerija Lukoila u oblasti Nižnjeg Novgoroda obustavila je rad posle napada ukrajinskog drona 2. jula, prenela je večeras britanska agencija Rojters na svom sajtu.

Dva izvora iz industrije navela su da je NORSI, četvrta najveća ruska rafinerija i drugi najveći proizvođač benzina, poslednja lokacija koja je obustavila preradu nafte posle napada dronom u četvrtak. „Napadi na ruske rafinerije, nakon ruskih vojnih udara na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, primorali su trećeg najvećeg proizvođača nafte na svetu da uvozi benzin, uključujući i iz Indije“, javio je Rojters. U četvrtak su ruske vlasti odobrile rafinerijama