Vimbldon: Štruf eliminisao devetog na svetu, Siner rutinski slavio

Danas pre 7 sati  |  Beta
Vimbldon: Štruf eliminisao devetog na svetu, Siner rutinski slavio

Prvi teniser sveta Janik Siner plasirao se u osminu finala Vimbldona, pošto je posle tri seta pobedio Amerikanca Džensona Bruksbija 6:4, 6:3, 6:4.

Italijan je pobedio 81. igrača na ATP listi posle dva sata i 15 minuta. Siner će u osmini finala igrati protiv Japanca Šinatre Močizukija, koji je danas pobedio Španca Rafaela Hodara 3:1. U osminu finala se plasirao i Nemac Jan-Lenard Štruf, nakon što je posle tri seta pobedio devetog tenisera svet Rusa Danila Medvedeva 7:6(4), 7:6(5), 7:5. Štruf, 74. igrač na ATP listi, pobedio je posle dva sata i 52 minuta. Nemac će u osmini finala igrati protiv boljeg iz duela
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