„Da sva mesta budu podjednako razvijena” Vučić: Neću se smiriti dok prosečna plata u celoj Srbiji ne bude više od 1.000 evra

Dnevnik pre 3 sata
„Da sva mesta budu podjednako razvijena” Vučić: Neću se smiriti dok prosečna plata u celoj Srbiji ne bude više od 1.000 evra…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da mu je cilj da prosečna plata u svim delovima Srbije bude ravnomerna i da iznosi više od hiljadu evra.

"Neću se smiriti dok u svim delovima Srbije prosečna plata ne bude preko 1.000 evra. Hoću da mi prosečna plata u Zapadnom Bačkom okrugu bude više od hiljadu evra, a ne da bude 840 a u Somboru 864. To su poslednji podaci", rekao je Vučić nakon obilaska radova kod Bezdana na izgradnji deonice od Bačkog Brega do Srpske Crnje. Ukazao je da treba da se radi na tome da sva mesta budu podjednako razvijena, a ne da samo u velikim gradovima budu velike plate. "To mora da
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