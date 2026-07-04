Kiša tek ponegde na planinama. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša temperatura do 30 stepeni. Najvetrovitije na severu zemlje.

U Srbiji će u nedelju, 5. jula, pre podne biti pretežno sunčano, a posle podne je uz slab do umeren razvoj oblačnosti tek ponegde u brdsko-planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura iznosiće od 10 do 17, a najviša od 26 do 30 stepeni. Duvaće slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni vetar. I u Beogradu će sutra biti pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, dok će najniža temperatura u glavnom gradu biti oko 17, a najviša oko 28 stepeni. Duvaće slab do umeren, zapadni i severozapadni vetar. Prema izgledima vremena do nedelje, 12. jula, očekuje se promenljivo uz smenu