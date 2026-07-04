Novi detalji hapšenja u Novom Sadu: Alibeg kupovao u radnji, policajci ga bacili ga na pod, a imao je pištolj s metkom u cevi (video)

Nenad Alajbegović Alibeg (45) iz Beograda, bivši vođa Partizanove navijačke grupe "Zabrenjeni", za kojim je bilo raspisano više poternica, uhapšen je u petak u Novom Sadu.

Operativci Odeljenja kriminalističke policije (OKP) PU Novi Sad upali su u prodavnicu u kojoj je Alibeg nešto kupovao, bacili ga na pod i stavili lisice na ruke, a o ovom hapšenju oglasili su se iz MUP-a zvaničnim saopštenjem. Uhapšeni je kod sebe imao pištolj s metkom u cevi. Na teret mu se stavljaju drzanje oruzja i falsifikovanje isprava. Alajbegović je višestruki povratnik sa debelim krivičnim dosijeom koji je godinama robijao zbog oružja, droge i nasilja. Za