Ekspo 2027: Pokrenuta nabavka za operativno upravljanje smeštajem u Ekspo selu

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Ekspo 2027: Pokrenuta nabavka za operativno upravljanje smeštajem u Ekspo selu
Kompanija Ekspo 2027 d.o.o. Beograd pokrenula je postupak nabavke za uslugu operativnog upravljanja smeštajem u Ekspo selu, koje će tokom trajanja specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd biti namenjeno smeštaju učesnika izložbe iz celog sveta. Kako je navedeno u današnjem saopštenju Ekspa, predmet nabavke obuhvata angažovanje stručnog osoblja i obezbeđivanje neophodnih sredstava za rad u oblastima rezervacija, recepcijskog poslovanja i
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