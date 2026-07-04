Ekspo 2027: Pokrenuta nabavka za operativno upravljanje smeštajem u Ekspo selu

Kompanija Ekspo 2027 d.o.o. Beograd pokrenula je postupak nabavke za uslugu operativnog upravljanja smeštajem u Ekspo selu, koje će tokom trajanja specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd biti namenjeno smeštaju učesnika izložbe iz celog sveta. Kako je navedeno u današnjem saopštenju Ekspa, predmet nabavke obuhvata angažovanje stručnog osoblja i obezbeđivanje neophodnih sredstava za rad u oblastima rezervacija, recepcijskog poslovanja i