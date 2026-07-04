Hitna pomoć: Radnik Gradske čistoće pao sa kamiona u Rakovici

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Hitna pomoć: Radnik Gradske čistoće pao sa kamiona u Rakovici

Radnik JKP "Gradska čistoća" pao je sa kamiona jutros u tri sata i prevezen je na dalje lečenje u Urgentni centar, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Nesreća se dogodila u Borskoj ulici u Rakovici, ali stepen povreda radnika za sada nije poznat. Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale 125 puta, od čega je 37 puta intervenisano na javnom mestu, i to uglavnom zbog padova i osoba u alkoholisanom stanju. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, astmatičari, srčani i psihijatrijski pacijenti.
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