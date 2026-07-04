Kriza na Bliskom istoku: Nastavak pregovora SAD i Irana 11. jula, biće uključena i nuklearna pitanja

Rok od 60 dana predviđen Memorandumom o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana za postizanje konačnog sporazuma o okončanju rata verovatno će biti produžen, ocenili su analitičari.

U međuvremenu, premijer Izraela Benjamin Netanjahu i američki predsednik Donald Tramp razgovarali su juče telefonom i složili se da se sastanu u Sjedinjenim Američkim Državama u bliskoj budućnosti, saopšteno je juče iz Netanjahuovog kabineta. Kovčeg s telom pokojnog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija položen je juče u džamiji u Teheranu, pošto su vlasti započele nedelju dana pogrebnih procesija za ubijenog ajatolha. Ključni događaji Kalibaf: SAD moraju da