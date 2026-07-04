Obeležavanje stradanja Srba iz Srednjeg Podrinja i Birča: Litija krenula od Hrama ka groblju, predvodi je Porfirije

Obeležavanje više od tri decenije od stradanja 3.267 Srba iz Srednjeg Podrinja i Birča počelo je danas u Bratuncu, a liturgiju u porti Hrama Uspenja Presvete Bogorodice služio patrijarh srpski Porfirije.

Liturgiji su prisustvovali predsednik Republike Srpske Siniša Karan, predsednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Savo Minić i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik, prenosi Srna. Prisutni su bili i ministri u Vladi Republike Srpske, narodni poslanici, predstavnici Srba u zajedničkim institucijama, predstavnici Vlade Srbije, načelnici opština iz srednjeg Podrinja i Birča i drugih lokalnih zajednica u Srpskoj, kao i veliki broj