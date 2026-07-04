Pripadnici Antife pokušali da blokiraju kongres AfD-a, sukobi s policijom

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Pripadnici Antife pokušali da blokiraju kongres AfD-a, sukobi s policijom

Hiljade demonstranata, među kojima i pripadnici levičarske Antife, pokušale su danas da ometu nacionalni kongres nemačke krajnje desničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD), pri čemu je došlo i do povremenih sukoba sa policijom u opremi za razbijanje demonstracija ispred mesta održavanja skupa u istočnom gradu Erfurtu.

Stranka AfD održava kongres i nastoji da pokaže jedinstvo i produži mandate liderima Alis Vajdel i Tinu Hrupali, koji zajedno vode partiju već četiri godine, prenosi AP. Uprkos protestima, skup je počeo na vreme, a predstavnici stranke su istakli svoje "ustavno zagarantovano pravo da održavaju partijske kongrese". "Ne postoje mirne blokade sa sedenjem. Ne postoje demokratske blokade puteva. Niti postoje bande nasilnika koje zaslužuju bezopasan naziv "civilno
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