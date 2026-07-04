Tramp na planini Rašmor: Rešio sam osam ratova, a nisam dobio Nobela

Euronews pre 5 sati  |  Autor: Tanjug
Tramp na planini Rašmor: Rešio sam osam ratova, a nisam dobio Nobela
Američki predsednik Donald Tramp ponovio je danas tokom nabrajanja dostignuća Amerikanaca u svetu, između ostalog i dobitnika Nobelove nagrade iz različitih oblasti, da on nije dobio Nobelovu nagradu za mir, koju je priželjkivao, Tramp je to pomenuo u govoru povodom obeležavanja 250. rođendana nacije, odnosno Dana nezavisnosti, tokom obraćanja na planini Rašmor koja je poznata po isklesanim glavama četvorice bivših američkih predsednika, kada je nabrajao listu
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