Velika akcija MUP-a u Šapcu: Uhapšen muškarac osumnjičen da je pretio vlasnicima poslovnih objekata u Beogradu (video)

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
Velika akcija MUP-a u Šapcu: Uhapšen muškarac osumnjičen da je pretio vlasnicima poslovnih objekata u Beogradu (video)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Službom za kriminalističko obaveštajni rad i Odeljenjem za posebne akcije, Upravom za tehniku, Policijskom upravom za grad Beograd, Policijskom upravom u Šapcu i Bezbednosno-informativnom agencijom, po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su S. S. (2006) iz Bogatića, zbog postojanja osnova sumnje da je
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