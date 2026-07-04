Velika akcija MUP-a u Šapcu: Uhapšen muškarac osumnjičen da je pretio vlasnicima poslovnih objekata u Beogradu (video)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Službom za kriminalističko obaveštajni rad i Odeljenjem za posebne akcije, Upravom za tehniku, Policijskom upravom za grad Beograd, Policijskom upravom u Šapcu i Bezbednosno-informativnom agencijom, po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su S. S. (2006) iz Bogatića, zbog postojanja osnova sumnje da je