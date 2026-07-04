Veliki požar na Hvaru: Vatrogasci se protiv vatre bore na licu mesta, kanaderi iz vazduha

Euronews pre 8 sati  |  Autor: Tanjug
Veliki požar na Hvaru: Vatrogasci se protiv vatre bore na licu mesta, kanaderi iz vazduha

Veliki požar izbio je danas u popodnevnim časovima na hrvatskom ostrvu Hvar, na području između Jagodne i Ivan Dolca, a u gašenju učestvuju vatrogasne ekipe sa ostrva uz podršku dva protivpožarna aviona.

U gašenju učestvuju pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD) Hvar, DVD Jelsa i DVD Stari Grad, koji uz pomoć vazdušnih snaga pokušavaju da stave požar pod kontrolu, prenosi Dalmacija danas. Nešto pre 18 časova u pomoć su stigla još dva kanadera, čime je pojačana akcija gašenja na teško pristupačnom terenu. Vatrogasci su i dalje na terenu, a za sada nema zvaničnih informacija o uzroku požara, njegovim razmerama, niti o eventualno ugroženim objektima ili
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