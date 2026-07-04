Miroslav Aleksić u Nišu: Medijana je dokaz da se režim može pobediti i pod nepoštenim uslovima, ujedinjenje je ključ

Moguće je pobediti uzurpatorski i nenarodni režim, čak i u nenormalnom političkom ambijentu i nepoštenim izbornim uslovima i to su pokazali građani Niša pobedom u opštini Medijana, rekao je danas predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) i narodni poslanik Miroslav Aleksić na konferenciji za medije sa Draganom Milićem, Milošem Parandilovićem i Aleksandrom Jovanovićem Ćutom prilikom posete opštini Medijana, u Nišu. Ne treba da gajimo iluziju da ćemo uspeti da