Bonga je platio Partizanu da ode zbog Željka?! Obradović potvrdio da se nada da će videti Bongu u Panatinaikosu!

Hot sport pre 1 sat
Bonga je platio Partizanu da ode zbog Željka?! Obradović potvrdio da se nada da će videti Bongu u Panatinaikosu!

Zaista konfuzno leto u Humskoj! Ajzak Bonga napušta Partizan.

Posle dve sezone provedene u crno-belom dresu, reprezentativac Nemačke obavestio je klub da će iskoristiti izlaznu klauzulu i karijeru nastaviti u drugom evroligaškom klubu. Partizan je ostao bez jednog od najvažnijih igrača iz prethodne dve sezone. Ajzak Bonga odlučio je da aktivira izlaznu klauzulu, vrednu 700.000 evra, čime je stekao mogućnost da napusti Humsku i preseli se u novu sredinu. Povodom toga, danas je upitan Željko Obradović, koji je imao kratko da
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