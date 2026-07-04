Jedan trenutak je bio dovoljan: Kolumbija minimalcem protiv Gane zakazala duel sa Švajcarskom!

Hot sport pre 42 minuta
Jedan trenutak je bio dovoljan: Kolumbija minimalcem protiv Gane zakazala duel sa Švajcarskom!

Pobeda minimalna, ali igra pokazala mnogo više! Kolumbija je obezbedila plasman u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je savladala Ganu rezultatom 1:0 u meču koji je mogao da bude ubedljiviji.

Pitanje pobednika rešeno je već u 14. minutu, kada je Luis Suarez asistirao, a Džon Arijas pogodio za vođstvo koje se kasnije ispostavilo kao konačno. Iako rezultat to ne pokazuje, Kolumbija je tokom većeg dela meča bila bolji rival i stvarala šanse, ali nije uspela da ih realizuje. Sa druge strane, Gana je najbolju priliku imala već na startu, kada je Tomas Parti bio neprecizan. Colombia claim the last spot in the Round of 16 👊 #FIFAWorldCup — FIFA World Cup
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