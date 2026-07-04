Poznato gde ide Ajzak Bonga: Ovaj evroligaš je uzeo Nemca Partizanu, ugovor je enormno veliki!

Hot sport pre 24 minuta
Poznato gde ide Ajzak Bonga: Ovaj evroligaš je uzeo Nemca Partizanu, ugovor je enormno veliki!

Kraj puta u Humskoj! Ajzak Bonga je na korak od Real Madrida.

Nemački reprezentativac, koji napušta Partizan posle dve sezone, dogovorio je saradnju sa španskim velikanom i trebalo bi da postane drugo pojačanje “kraljevskog kluba” ovog leta, javlja španski medij. Prema informacijama iz Španije i Italije, Real Madrid je postigao dogovor sa Bongom, koji bi trebalo da potpiše trogodišnji ugovor vredan oko 7.500.000 evra neto. Madriđani će platiti i njegovu izlaznu klauzulu Partizanu, koja iznosi 700.000 evra, pošto je nemački
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