Novi toplotni talas stiže u Srbiju: Posle prijatnog vikenda temperature ponovo iznad 35°C

Posle rekordnih vrućina koje su početkom sedmice pogodile Srbiju, građane tokom vikenda očekuje prijatnije vreme, ali meteorolozi već najavljuju novi toplotni talas koji bi sredinom jula mogao doneti temperature više od 35 stepeni.

Početak sedmice obeležile su ekstremno visoke temperature, a u Subotici i Kikindi izmerena su rekordna 41 stepena, najviša ikada zabeležena temperatura u junu u tim gradovima. Nakon prolaska hladnog fronta usledilo je osveženje praćeno pljuskovima i grmljavinom, uz pad temperature i do 15 stepeni. Predstojeći vikend doneće sunčano i prijatno vreme, uz maksimalne dnevne temperature od 25 do 30 stepeni, dok će u Beogradu biti od 26 do 28 stepeni. Duvaće umeren do jak