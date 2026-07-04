Beograd će naredne godine biti domaćin Evropske konferencije o pregovaranju, koja će biti održana na marginama specijalizovane izložbe EXPO 2027, najavio je predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež.

Konferencija, ilustracija, foto: Headway/Unsplash Na završnoj ceremoniji dvodnevne pregovaračke konferencije u Parizu, Čadež je od predsednika Evropske asocijacije za pregovaranje (ENEA) Frančeska Markija simbolično preuzeo štafetu, čime je ozvaničena predaja organizacije narednog izdanja konferencije Beogradu, saopštila je PKS. "Zaista smo ponosni što će Beograd, tokom Expo izložbe, biti domaćin godišnjoj konferenciji Evropskog udruženja pregovarača, koja okuplja,