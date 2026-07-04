Erdogan: Pratimo provokacije Izraela usmerene na potkopavanje sporazuma SAD i Irana

Insajder pre 12 minuta  |  Tanjug
Erdogan: Pratimo provokacije Izraela usmerene na potkopavanje sporazuma SAD i Irana

Turska pažljivo prati pokušaje Izraela da poremeti pregovarački proces između SAD i Irana, izjavio je danas turski predsednik Redžep Tajip Erdogan na konferenciji za novinare u Istanbulu nakon razgovora sa pakistanskim premijerom Šahbazom Šarifom.

Foto: AP Photo/Khalil Hamra, File "Zahvaljujući sporazumu (SAD i Irana), koji je omogućen naporima Pakistana, svet je mogao da odahne. Izveštaji međunarodnih medija poslednjih dana ističu teškoće sa kojima se strane suočavaju u ovom pregovaračkom procesu", rekao je Erdogan. On je istakao, prenosi TRT Haber, da Turska nastavlja da podržava svaki korak koji pomaže u smanjenju tenzija i rešavanju problema diplomatskim putem u tom regionu. "Pažljivo pratimo provokacije
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