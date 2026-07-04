Evropa ulazi u novu klimatsku stvarnost, rekordni toplotni talasi postaju pravilo

Tek nekoliko dana nakon početka jula, veći deo Evrope već je iskusio dva rekordna letnja toplotna talasa, što naučnici ocenjuju kao pokazatelj nove klimatske realnosti kontinenta. Nakon izuzetno toplog maja, jun je doneo znatno nadmašivanje temperaturnih rekorda širom Evrope, u događaju koji je Svetska meteorološka organizacija Ujedinjenih nacija opisala kao "izuzetan", prenosi danas BBC.

foto: Srđan Ilić Meteorolozi upozoravaju da je, nakon kratkog predaha, na putu novi talas vrućine. Prema oceni naučnika, ovakvi događaji jesu neuobičajeni, ali predstavljaju upravo ono što su klimatski modeli godinama predviđali kao posledicu globalnog zagrevanja izazvanog sagorevanjem fosilnih goriva i emisijama gasova sa efektom staklene bašte. "Klimatske promene izazvane ljudskim delovanjem učinile su ovakve događaje verovatnijim i intenzivnijim", izjavio je