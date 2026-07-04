Evropa ulazi u novu klimatsku stvarnost, rekordni toplotni talasi postaju pravilo

Insajder pre 42 minuta  |  Tanjug
Evropa ulazi u novu klimatsku stvarnost, rekordni toplotni talasi postaju pravilo

Tek nekoliko dana nakon početka jula, veći deo Evrope već je iskusio dva rekordna letnja toplotna talasa, što naučnici ocenjuju kao pokazatelj nove klimatske realnosti kontinenta. Nakon izuzetno toplog maja, jun je doneo znatno nadmašivanje temperaturnih rekorda širom Evrope, u događaju koji je Svetska meteorološka organizacija Ujedinjenih nacija opisala kao "izuzetan", prenosi danas BBC.

foto: Srđan Ilić Meteorolozi upozoravaju da je, nakon kratkog predaha, na putu novi talas vrućine. Prema oceni naučnika, ovakvi događaji jesu neuobičajeni, ali predstavljaju upravo ono što su klimatski modeli godinama predviđali kao posledicu globalnog zagrevanja izazvanog sagorevanjem fosilnih goriva i emisijama gasova sa efektom staklene bašte. "Klimatske promene izazvane ljudskim delovanjem učinile su ovakve događaje verovatnijim i intenzivnijim", izjavio je
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Evropa ulazi u novu klimatsku stvarnost, rekordni toplotni talasi postaju pravilo

Evropa ulazi u novu klimatsku stvarnost, rekordni toplotni talasi postaju pravilo

RTV pre 38 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BBC

Svet, najnovije vesti »

(Video) Gori Putinov rodni grad! Ukrajina u cik zore izvela masovne napade, pogođen naftni terminal, vlasti se odmah oglasile…

(Video) Gori Putinov rodni grad! Ukrajina u cik zore izvela masovne napade, pogođen naftni terminal, vlasti se odmah oglasile: "Ne izlazite iz kuća"

Blic pre 8 minuta
Iran se oprašta od ajatolaha Hamneija - sahrana kao politički marš

Iran se oprašta od ajatolaha Hamneija - sahrana kao politički marš

NIN pre 8 minuta
Ona je nova predsednica latinoameričke države! Keiko Fudžimori pobedila na izborima!

Ona je nova predsednica latinoameričke države! Keiko Fudžimori pobedila na izborima!

Kurir pre 18 minuta
Odjekuju snažne eksplozije u Putinovom rodnom gradu! Ukrajinski dronovi bruje iznad "Pitera", pogođen važan strateški objekat…

Odjekuju snažne eksplozije u Putinovom rodnom gradu! Ukrajinski dronovi bruje iznad "Pitera", pogođen važan strateški objekat! (foto/video)

Kurir pre 18 minuta
Putin naredio vojsci: Nastavite masovne napade; Sankt Peterburg na udaru dronova

Putin naredio vojsci: Nastavite masovne napade; Sankt Peterburg na udaru dronova

RTS pre 28 minuta